Первыми летят самцы, а вскоре за ними - самки и молодые птицы.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) сейчас находятся уникальные птицы, которых ученые называют "боевыми куликами", - рябчики, преодолевшие тысячи километров и пользующиеся территорией заповедника, как транзитным вокзалом. Как рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, шумовая нагрузка войны влияет на состояние птиц и миграционные процессы.

"В нашем нацпарке рябчики (другое название - турухтан) - пролетный вид и достаточно многочисленный. Во время миграций на территории парка иногда можно встретить десятки тысяч особей. Но, они размножаются только в Тундре коротким северным летом, поэтому оставляют гнездование и улетают из Тундры на юг к нам уже в июне", - отметил ученый.

Он говорит, что первые птицы из Тундры появились в Одесской области в начале июля - первыми летят самцы, а вскоре за ними - самки и молодые птицы. Они улетают обычно небольшими группами от 5 до 30 особей, но иногда образуют большие стаи. Как уточняет Русев, за одни сутки они способны пролететь расстояние в сотни километров.

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"Сейчас, эти удивительные птицы, каждый самец которых имеет личную окраску, останавливаются поживиться и отдохнуть в нашем нацпарке, как в постоянно открытом транзитном вокзале. Они готовятся к миграции в далекую Африку", - уточняет ученый.

По его данным, массовое осушение болот в XX веке привело к исчезновению многих гнездовий рябчика на территории Европы. Вид впервые описал как Tringa pugnax в 1758 году шведский зоолог Карл Линней. Видовой эпитет с латыни на русский язык переводится как "боевой, воинственный".

Ареал обитания простирается от Великобритании и Северной Европы через Сибирь до побережья Охотского моря и Берингова пролива. Турухтаны гнездятся на влажных лугах, расположенных возле малых водоемов, пресноводных и торфяных болот. Особенно их привлекают участки североевропейской и азиатской тундры, находящиеся в дельтах мелководных рек.

В Африке места зимовки расположены на средиземноморском побережье и к югу от пустыни Сахара. Некоторые популяции рябчиков совершают длительные миграции в тропические регионы Западной Африки, пролетая туда и обратно до 30 тысяч километров.

Вид оберегается Боннской и Бернской конвенциями, Директивой ЕС о защите диких птиц и Соглашением AEWA.

Последние новости из заповедника "Тузловские лиманы"

Как сообщал УНИАН, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) зафиксировали редкую птицу - кулика-долгонога. Эти птицы прилетели в Украину из Африки. По словам ученых, во время весеннего перелета кулики-долгоноги держатся небольшими стайками и парами. Они селятся охотнее всего на берегах солоноватых озер и озер со значительными площадями мелководья и голыми илистыми берегами.

Замечено, что эти птицы "обитают" или небольшими колониями по несколько пар, или отдельными парами. Питаются преимущественно водяными насекомыми и их личинками, червями.

Также сообщалось, что розовые фламинго покидают заповедник из-за обстрелов РФ. По словам ученого, они перелетают ближе к Одессе.

"В последние недели над акваторией наших "Тузловских лиманов" было очень громко и страшно для них. Влияние войны было очень негативным для их воспроизводства в этом году", - рассказал Русев.

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