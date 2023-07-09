В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" можно увидеть "армию" птиц.

Территорию национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) "оккупировали" более тысячи редких розовых птиц.

Как сообщает администрация парка, огромный природный потенциал заповедных лиманов привлекает краснокнижных птиц, которые чувствуют себя как дома.

В частности, в настоящее время более пятисот розовых фламинго и столько же краснокнижных розовых пеликанов каждый день путешествуют с востока на Запад "Тузловских лиманов" в поисках пищи.

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"Они живут у нас, в "Тузловских лиманах", и они являются уникальной и настоящей изюминкой украинского Причерноморья... сейчас, во время военного лета, потрясающее зрелище армии птиц, среди которых и невероятные розовые фламинго и розовые пеликаны, придают экосистемам парка большую энергетику", - отмечают в администрации.

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В этом году в регионе на территории Нацпарка "Тузловские лиманы" впервые начали гнездование редкие "фениксы" - розовые фламинго. Раньше эти невероятные птицы только некоторое время "гостили" в заповеднике, а потом летели дальше. Ученые считают, что фламинго могли "перебазироваться" в Одесскую область с временно оккупированной части Херсонской области, где они гнездились до полномасштабного вторжения.

Также в "Тузловские лиманы" прилетели краснокнижные сиворакши. Чтобы добраться до Украины эти яркие птицы преодолели 6 тысяч километров - они летели из Южной Африки. В июне стало известно, что в парк перекочевали краснокнижные огары. Кроме того, там впервые появился редкий паук - черная толстоголовка.

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