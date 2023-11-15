От небывалой жары в стране уже пострадали более 100 млн человек.

В Бразилии из-за аномальной жары объявлен красный уровень опасности. От жаркой погоды, которая, по прогнозам, продлится до пятницы, уже пострадали 100 млн человек.

Так, три дня назад в Рио-де-Жанейро была рекордная для ноября температура +42,5°С, пишет Би-би-си. А вчера в Сан-Паулу средняя температура воздуха днем достигла +37,3°С.

Бразильские метеорологи связывают аномальную жару с явлением Эль-Ниньо и изменениями климата.

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Национальный институт метеорологии (Inmet) страны объявил красный уровень опасности почти в 3 тыс. населенных пунктов. Отмечается, что рекордно жаркая погода установилась более чем за месяц до наступления лета в Южном полушарии.

Изменение климата и всплески жары

В 2022 году страны Европы пережили самое жаркое лето за всю историю наблюдений. А в начале этого года экстремальные температуры были зафиксированы в Азии, Северной Африке и Северной Америке.

Еще до начала лета 2023 года специалисты утверждали, что Землю снова ждут рекордные температурные значения. Так, в середине лета в 16 городах Италии был установлен красный уровень опасности, а в калифорнийской Долине смерти было зафиксировано, что столбик термометра поднялся до +54 С.

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