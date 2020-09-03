Новости Луганской области - ГСЧС удалось ликвидировать два очага лесных пожаров / facebook.com/lugdsns
Спасатели ликвидировали два из шести очагов лесных пожаров в Луганской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины в Facebook.
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Речь идет о центрах вблизи с. Бараниковка Кременского района и в Трехизбенском лесничестве.
При этом из четырех имеющихся очагов удалось локализовать два - неподалеку с. Геевка и между с. Болотенное и Станицей Луганской.
На тушение лесных пожаров дополнительно привлекли 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.
Свою работу спасатели координируют с командованием ООС.
Пожары на востоке Украины: что известно
- О возгорании сухой травы в регионе стало известно накануне. Кроме того, масштабный лесной пожар вспыхнул вчера в Харьковской области.
- Личный состав Главного управления ГСЧС в Луганской области переведен на двухсменный режим несения службы.
- Уже вечером президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам в Харьковской и Луганской областях.
- Утром 3 сентября стало известно об одном погибшем.
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