Свою работу спасатели координируют с командованием ООС.

Спасатели ликвидировали два из шести очагов лесных пожаров в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС Украины в Facebook.

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Речь идет о центрах вблизи с. Бараниковка Кременского района и в Трехизбенском лесничестве.

При этом из четырех имеющихся очагов удалось локализовать два - неподалеку с. Геевка и между с. Болотенное и Станицей Луганской.

На тушение лесных пожаров дополнительно привлекли 135 человек и 27 единиц техники из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Свою работу спасатели координируют с командованием ООС.

Пожары на востоке Украины: что известно

О возгорании сухой травы в регионе стало известно накануне. Кроме того, масштабный лесной пожар вспыхнул вчера в Харьковской области.

Личный состав Главного управления ГСЧС в Луганской области переведен на двухсменный режим несения службы.

Уже вечером президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам в Харьковской и Луганской областях.

Утром 3 сентября стало известно об одном погибшем.

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Автор: Яна Ставская