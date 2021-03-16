По информации природозащитника Сергея Гладкевича, животных убили на территории Ичнянского нацпарка, а туши разделали на фермерских землях.

В Черниговской области на территории Ичнянского национального парка браконьеры убили двух косуль.

Читайте такжеВ Житомире по улицам разгуливал детеныш косули (видео)Об этом в Facebook сообщил природозащитник, бывший сотрудник Ичнянского национального природного парка Сергей Гладкевич.

По его информации, животных убили на территории парка, а туши разделали на фермерских землях. Там он обнаружил останки животных.

«Вседозволенность, безнаказанность, отсутствие надлежащего государственного контроля на всех уровнях - таковы современные природоохранные реалии. Вчера на фермерских землях были обнаружены останки двух косуль. До границы Ичнянского национального природного парка - около 200 метров. Несколько дней назад также были обнаружены останки косули, тоже на фермерских землях и неподалеку от территории Ичнянского НПП», - написал он.

В комментариях пользователи выразили свое возмущение и действиями браконьеров, и бездействием экологической инспекции. Многие предполагают, что животные были беременны, поскольку весной у них традиционно появляется потомство.

Как уточнили в секторе коммуникаций ГУ НП в области, полиция получила информацию о факте браконьерства и начала расследование. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 248 Уголовного кодекса Украины (незаконная охота), за что предполагается наказание в виде штрафа в размере от ста до двухсот необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или общественных работ на срок от 160 до 240 часов, либо ограничения свободы на срок до трех лет.

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Автор: Ирина Синельник