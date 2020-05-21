Спасение дельфинов в Херсонской области отложили до лучшей погоды (видео)

Специалисты надеются, что из-за обильных осадков поднимется уровень воды и животные смогут вернуться в море самостоятельно.

Спасение дельфинов в Херсонской области отложили до лучшей погоды.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Сейчас в заливе застряли уже четверо животных. Двое дельфинов возле Лазурного несколько суток не могли выбраться из залива в открытое моря. Поймать и выпустить удалось лишь одного. А когда сотрудники нацпарка пришли на следующий день спасать другого, обнаружили в заливе еще трех дельфинов.

Сейчас они бегают там в поисках рыбы. В Лазурном сейчас ливни и холодно. Продолжать спасательную операцию опасно. Специалисты надеются, что из-за обильных осадков поднимется уровень воды и животные смогут вернуться в море самостоятельно. Если же нет, спасение продолжат, как только наладится погода. Пока дельфины развлекают местных рыбаков.

Ранее УНИАН сообщал, что в Японии умер "самый одинокий" дельфин в мире.