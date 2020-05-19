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На Херсонщине спасают дельфинов, которые не могут выбраться в море (видео)

18:49, 19 мая 2020
Экология
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Читайте такжеПрирода настолько очистилась: на пляжи Испании возвратились акулы (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что двух красавцев пытаются вернуть в их стихию в Лазурном Херсонской области.

На мели дельфины просидели три дня. Их заметили местные жители, и вот наконец началась спасательная операция.

Ранее УНИАН сообщал, как в Японии умер «самый одинокий» дельфин в мире.

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