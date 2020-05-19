На Херсонщине спасают дельфинов, которые не могут выбраться в море (видео)
18:49, 19 мая 2020Экология
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На мели дельфины просидели три дня.
В Херсонской области спасают двух дельфинов, которые заплыли в залив и не могут выбраться в море
В Херсонской области спасают двух дельфинов, которые заплыли в залив и не могут выбраться в море.
Читайте такжеПрирода настолько очистилась: на пляжи Испании возвратились акулы (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что двух красавцев пытаются вернуть в их стихию в Лазурном Херсонской области.
На мели дельфины просидели три дня. Их заметили местные жители, и вот наконец началась спасательная операция.
Ранее УНИАН сообщал, как в Японии умер «самый одинокий» дельфин в мире.
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