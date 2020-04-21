В Японии умер "самый одинокий" дельфин в мире

Самку афалины по кличке Хани поймали в 2005 году вблизи поселка Тайдзи, который известен своей жестокой охотой на дельфинов.

В Японии умер дельфин, которого СМИ называли «самым одиноким» в мире.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Самку афалины по кличке Хани поймали в 2005 году вблизи поселка Тайдзи, который известен своей жестокой охотой на дельфинов. Ее содержали в аквариуме вместе с 46 пингвинами и сотнями рыб и рептилий. Из-за землетрясения 2011 года и аварии на Фукусиме количество посетителей аквариума сократилось и его пришлось закрыть.

В январе 2018 года, после обнаружения брошенных животных, о Хани писали СМИ по всему миру. Последние два года жизни Хани провела в маленьком резервуаре в Морском парке-аквариуме в городе Теси, к востоку от Токио.

Как сообщила американская благотворительная организация The Dolphin Project, Хани скончалась в своем крошечном резервуаре 29 марта. На сайте организации говорится, что ее сотрудники пытались выкупить Хани и других животных, но переговоры не увенчались успехом.

Как сообщал УНИАН, начиная с 1980 года 90% популяции дельфинов в Индийском океане было уничтожено в результате промышленного рыболовства.