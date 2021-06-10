Ожидается, что после ввода в эксплуатацию всех очистных сооружений содержание пыли в отходящих газах снизится до минимума.

Проект реконструкции системы аспирации участка сыпучих и ферросплавов в конвертерном цехе металлургического комбината «Азовсталь» группы «Метинвест» дополнительно расширен на 23 взрывозащищенных фильтра.

Как сообщает пресс-служба «Метинвеста», инвестиции в реализацию проекта составят 204 млн грн.

Отмечается, что фильтры во взрывозащищенном исполнении необходимы для улавливания угольной пыли, которая является взрывоопасной. От разрушения корпус фильтра и его автоматику внутри будет защищать специальный клапан, исключающий возможность попадания взрывной волны в основной бункер складирования материалов.

«Группа «Метинвест» ежегодно увеличивает инвестиции в эко-модернизацию промышленных объектов. В производственных цехах пошагово ведется установка современных аспирационных систем, отвечающих строгим требованиям к очистным сооружениям. Например, в конвертерном цехе реконструкция системы аспирации включает установку более 150 локальных фильтров в местах складирования материалов, на транспортерных лентах и на всех перегрузочных узлах. После ввода в эксплуатацию всех очистных сооружений в подразделении, содержание пыли в отходящих газах снизится до минимума», – отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии меткомбината «Азовсталь» группы «Метинвест» Сергей Калиниченко.

Напомним, на меткомбинате «Азовсталь» с марта 2020 года ведется реконструкция системы аспирации на участке сыпучих и ферросплавов конвертерного цеха. На данный момент монтируют локальные фильтры: уже подготовлены 80 очистных установок из 166, отвечающих европейским требованиям к очистным сооружениям. В скором времени они будут работать на всех перегрузочных узлах, а контролировать систему аспирации будет автоматика.

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Автор: Григорий Бондарь