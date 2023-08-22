Ученые провели исследование, почему стоит возродить Великий Луг, а не станцию и водохранилище.

Украине будет социально, экологически и экономически значительно выгоднее возродить Великий Луг вместо восстановления уничтоженных россиянами Каховского водохранилища и ГЭС. В этом убеждены эксперты "Украинской природоохранной группы", которые привели весомые аргументы в обнародованном обстоятельном исследовании "Почему нужно возродить Великий Луг?".

"Большой Луг - один из наиболее важных природных и исторических ландшафтов Украины. Этот участок был затоплен в 1955-1958 годах водами Каховского водохранилища, несмотря на то что здесь хранится много памятников Запорожской Сечи и встречалось большое количество редких животных и растений. На 70 лет Великий Луг был утерян для природы, науки и украинской идентичности. Но 6 июня 2023 года, в результате подрыва российскими военными плотины Каховской ГЭС, водохранилище за несколько недель перестало существовать, что поставило Украину на перепутье. Теперь необходимо принять историческое решение", - считают ученые.

По их мнению, идея возродить Великий Луг как естественную территорию не только своевременна, но и экологически оправдана.

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Теракт на Каховской ГЭС - почему стоит возродить Великий Луг

В частности, среди аргументов в пользу возрождения Великого Луга эксперты называют следующие:

Восстановление природных экосистем - основа устойчивого развития в Европе . В мае 2020 года Европейская комиссия представила "Стратегию биоразнообразия ЕС до 2030 года: Возвращение природы в нашу жизнь". Согласно этому документу, половина территорий стран Европы за семь лет должна стать заповедными (30%) и переведенными в естественное состояние (20%). Без сомнения, движение Украины в ЕС потребует выполнения этих целей. И восстановление Великого Луга может стать беспрецедентным и образцовым проектом. Ученые считают, что, учитывая масштабность этого природоохранного проекта, его вполне реально превратить в общеевропейский.

. В мае 2020 года Европейская комиссия представила "Стратегию биоразнообразия ЕС до 2030 года: Возвращение природы в нашу жизнь". Согласно этому документу, половина территорий стран Европы за семь лет должна стать заповедными (30%) и переведенными в естественное состояние (20%). Без сомнения, движение Украины в ЕС потребует выполнения этих целей. И восстановление Великого Луга может стать беспрецедентным и образцовым проектом. Ученые считают, что, учитывая масштабность этого природоохранного проекта, его вполне реально превратить в общеевропейский. Возрождение Великого Луга - в интересах окружающей среды и населения . На месте Каховского водохранилища в далеком прошлом был самый большой в степной зоне Украины природный лес. Это могло бы быть удобным для реализации в Украине государственных планов по увеличению лесистости и возможности выполнить эти задачи естественным путем. Эксперты уверяют: восстановление квазиприродных экосистем на такой огромной площади имеет много положительных последствий именно для окружающей среды. Что же касается населения, то спуск водохранилища также будет иметь реальные плюсы. В частности, для водного транспорта, сельскохозяйственной деятельности, а также развития рекреации и туризма. В случае же восстановления водохранилища, могут обостриться те проблемы, которые уже были: разрушение берегов, заиливание прибрежной зоны, затопленные кладбища и скотомогильники, угрозу уничтожения садов, виноградников, заболачивание территорий, значительное загрязнение воды и донных отложений.

. На месте Каховского водохранилища в далеком прошлом был самый большой в степной зоне Украины природный лес. Это могло бы быть удобным для реализации в Украине государственных планов по увеличению лесистости и возможности выполнить эти задачи естественным путем. Эксперты уверяют: восстановление квазиприродных экосистем на такой огромной площади имеет много положительных последствий именно для окружающей среды. Что же касается населения, то спуск водохранилища также будет иметь реальные плюсы. В частности, для водного транспорта, сельскохозяйственной деятельности, а также развития рекреации и туризма. В случае же восстановления водохранилища, могут обостриться те проблемы, которые уже были: разрушение берегов, заиливание прибрежной зоны, затопленные кладбища и скотомогильники, угрозу уничтожения садов, виноградников, заболачивание территорий, значительное загрязнение воды и донных отложений. Восстановление Каховской ГЭС - совершенно невыгодный проект . Эксперты отмечают, что ни в одной стране ЕС никто бы не финансировал и не реализовал такой проект, как строительство новой ГЭС и заполнение водохранилища размера Каховского. Большинство стран ЕС занимаются спуском гораздо меньших водохранилищ из-за их экологической нецелесообразности и не строят новые. В исследовании отмечается, что объем необходимых расходов, необходимый для такого проекта, выглядит абсолютно нерационально, по сравнению с теми потребностями, которые можно удовлетворить исключительно за счет водохранилища. Експерты проанализировали, что больше всего вопросов в первые месяцы без водохранилища вызвало питьевое водоснабжение (мост Кривого Рога, Никополя и др.) и орошение. Отмечается, что в ближайшее время перестройка насосных станций будет завершенной. Это значит, что ожидать восстановления ГЭС абсолютно будет не нужно, если водоснабжение будет возобновлено уже в ближайшие месяцы. Аналогичная ситуация и с орошением, для которого вода также закачивалась в каналы из водохранилища.

Ученые констатируют: единственное, что действительно не получится напрямую компенсировать людям, если не восстанавливать водохранилище - это электроэнергия, генерируемая на ГЭС. Однако при этом эксперты отмечают, что роль конкретно Каховской ГЭС как энергогенерирующего узла для государства не была решающей. В связи со всем этим они призывают не принимать поспешных решений по восстановлению станции и водохранилища.

Каховское водохранилище и ГЭС - как выглядят сейчас

На днях украинские военнослужащие показали, как выглядит бывшее Каховское водохранилище сейчас.

Также в сети опубликовали свежее видео разрушенной Каховской ГЭС. Эти кадры подтвердили, что станция не подлежит восстановлению и может быть отстроена только с нуля, если такое решение будет принято.

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