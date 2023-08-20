Единственным уцелевшим элементом станции остается участок Каховской плотины у правого берега.

В Сети опубликовали свежее видео разрушенной Каховской ГЭС. Эти кадры подтверждают, что станция не подлежит восстановлению и может быть отстроена только с нуля.

На указанных кадрах видно, что от плотины, которая образовывала нижнюю стену Каховского водохранилища, остался лишь фрагмент у правого берега. В то же время здание машинного зала разломано на две части, одна из которых наполовину погрузилась в воду.

Также полностью разрушен шлюз, через который осуществлялся проход судов, а также земляная плотина между зданием машинного зала и судоходным шлюзом.

Ситуация с Каховской ГЭС - последние новости

На днях в Сети появились свежие кадры того места, где недавно было Каховское водохранилище. Там, где раньше плавали караси и ходили баржи, сегодня все покрыто буйной зеленью, растущей на прежнем дне водохранилища.

В компании "Укргидроэнерго", являющейся государственным оператором украинских гидроэлектростанций, отметили, что после войны восстанавливать Каховскую ГЭС, возможно, уже не будут. Ее значение как источника получения электроэнергии не так уж велико. Другая проблема, что без Каховской плотины не будет и водохранилища, а оно очень нужно для существования сельского хозяйства на юге.

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