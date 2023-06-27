Обнаруженные находки могут полностью изменить представления археологов и историков о территориях нижнего Днепра.

Главный специалист сектора мониторинга ситуации по оккупированным территориям Департамента культурного наследия Министерства культуры и информационной политики Сергей Немцев рассказал, что можно найти на месте уничтоженного Каховского водохранилища.

Как он сообщил во время брифинга в медиа-центре "Украина-Одесса", эта местность является очень интересной для науки. Скорее всего там можно найти вещи и объекты, которые ранее не были известны археологам, но, чтобы зафиксировать и исследовать находки, нужна безопасность – только такие условия позволят организовать планомерные археологические работы.

По словам специалиста, в 1950-х годах, перед созданием Каховского водохранилища, на этой местности несколько лет работали экспедиции, но все происходило в авральном порядке - все делалось наспех.

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"Поэтому куча объектов, которые были тогда зафиксированы, получили не очень хорошие географические привязки, которые сейчас не существуют. Поэтому сейчас очень сложно выяснить, например, найденное сейчас поселение уже было зафиксировано в 20 веке, или нет и это - совершенно неизвестный объект", - объясняет Немцев.

Он привел пример того, как работала в то время экспедиция, которой руководил специалист по скифо-сарматской и античной археологии Борис Граков. В частности, тогда нашли скифское поселение на левобережье Днепра - в районе поселка Верхний Рогачик. По словам Немцева, археологи тогда зафиксировали находку достаточно в неопределенном месте - "столько-то километров от баржи", которая стоит на берегу Днепра.

"Но во время создания водохранилища баржа на берегу была затоплена, то есть эта привязка исчезла. Теперь выяснить, где эта "точка", очень сложно. И таких примеров много", - рассказал чиновник.

Он подчеркнул, что при условиях соблюдения условий безопасности все эти места очень интересны для археологов - они стремятся найти все эти "сокровища", зафиксировать, и определенные предметы передать в музеи Украины.

"Кто знает, может находки полностью изменят представление нижнего Днепра", - говорит Немцев.

По его словам, эта местность была очень удобной для проживания еще со времен позднего палеолита и возможно можно найти "эхо" всех эпох, которые были следующими в археологической хронологии.

В то же время он акцентирует: для научной археологии очень важно не просто что-то найти, но и зафиксировать условия, окружающие предметы, почву и тому подобное. Например, если это амфора, то откуда она - из поселка, кладбища и тому подобное. Без этого контекста амфора теряет информационную ценность, потому что похожих предметов в музеях - десятки, сотни и даже тысячи единиц. Как утверждает специалист, абсолютно уникальных предметов немного, а серийные старинные вещи имеют научную ценность только, если зафиксированы по определенным процедурам. Это очень важно, потому что иначе теряется история.

"Поэтому сейчас лучше, что можно сделать - это ничего не трогать, пока не будет возможности официально исследовать. Местной власти нужно сделать все, чтобы сейчас граждане не находились на территории, которая раньше была под водами Каховской ГЭС, в первую очередь, чтобы не подвергать себя опасности, потому что те места постоянно простреливаются", - подчеркивает главный специалист.

Он также прокомментировал обнародованные в соцсетях фотографии, сделанные на местности, которая до 6 июня была под поверхностью водохранилища. В частности, по его словам, он не знает, кто эти люди и не исключает, что речь идет о "черных археологах" и добавил, что в районе заповедника Хортица уже были зафиксированы люди с металлоискателями.

"Каховская ГЭС - это трагедия дважды. Первый раз, когда ее строили. Ее возникновение изменило жизнь населенных пунктов, которые были расположены в зоне подтопления и по берегам будущего водохранилища. Второй - сейчас, когда оно прекратило существовать - снова трагедия, которая меняет жизнь вокруг", - акцентирует чиновник.

По его словам, сейчас лучше всего набраться терпения, но, если случайно там что-то удалось найти, нужно зафиксировать координаты и сообщить об этом ближайший музей.

Что было на месте Каховского водохранилища

Великий Луг - историческое название местности, исполинских речных плавней, которые когда-то существовали на левом берегу Днепра (между Днепром и левым притоком Конки, а также тянулись широкой полосой вдоль правого берега от устья реки средняя Хортица). Плавни, заросшие лиственным лесом, камышом и рогозом протягивались на площадь более 400 кв. км. Вся эта местность принадлежала Запорожской Сечи, с Великим Лугом часто отождествляли все Запорожье.

На Нижнем Днепре существовало 8 перевозов, известных еще со времен бронзы. Здесь были 4 песчаные сугробы, которые также были лучшими перевозами: Большие сугробы, Водянские сугробы, Каменские сугробы, Нижнеднепровские (Олешковские) сугробы.

Во время своего путешествия по Нижнему Поднепровью и тогдашнему Великому Лугу древнегреческий историк Геродот был поражен сказочной лесистой страной, которую он назвал Гилеей, полной "более разнообразных деревьев". Из воспоминаний старожилов известно, что на Великом Лугу "росли могучие деревья, а через дикие чащи и бурелом невозможно было пробиться ни конному, ни пешему".

Даже после создания Каховского водохранилища среди остатков плавней сохранялась уникальная растительность, в том числе реликтовая и редкая - водяной орех, кувшинка белая, кувшинки желтые и тому подобное.

В реках Великого Луга водились исполинские белуги, сомы, карпы, щуки, стаями плавали осетры, севрюга, стерлядь, камбала и другая рыба, которую можно было ловить голыми руками.

Водились волки, олени, сарны, лисы, коты, зайцы, барсуки, горностаи, суслики, бобры, куницы, дикие лошади, лебеди, утки, бакланы, горлицы, кукушки, ястребы, орлы и тому подобное.

Великий Луг был затоплен водами Каховского водохранилища в 1955-1957 годах, за исключением некоторых участков, а после подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня 2023 года, он был "высвобожден" на поверхность.

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