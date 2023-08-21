Украинские военнослужащие показали, как сейчас выглядит бывшее Каховское водохранилище.
Видео обнародовал спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в своем Telegram-канале. "Горностаевка, Каховский район. Вид на бывшее водохранилище", - отметил он.
Поселок городского типа Горностаевка находится на левом берегу Днепра, сейчас он находится под российской оккупацией.
Россия взорвала Каховскую ГЭС: что известно
Напомним, в ночь на 6 июня стало известно о подрыве Каховской гидроэлектростанции, которая находилась под контролем оккупационных войск.
В части населенных пунктов объявили эвакуацию. Между тем российские захватчики не только не эвакуировали жителей оккупированных территорий, но и обстреливали Херсон во время спасения людей.
В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины прогнозировали, что из-за этого подрыва поля на юге Украины могут превратиться в пустыни.
Вчера в сети появилось новое видео, на котором можно увидеть масштабы разрушений на гидроэлектростанции. В Министерстве внутренних дел сказали, что Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению.