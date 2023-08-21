Оно было заполнено в 1955-1958 годах.

Украинские военнослужащие показали, как сейчас выглядит бывшее Каховское водохранилище.

Видео обнародовал спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в своем Telegram-канале. "Горностаевка, Каховский район. Вид на бывшее водохранилище", - отметил он.

Поселок городского типа Горностаевка находится на левом берегу Днепра, сейчас он находится под российской оккупацией.

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Россия взорвала Каховскую ГЭС: что известно

Напомним, в ночь на 6 июня стало известно о подрыве Каховской гидроэлектростанции, которая находилась под контролем оккупационных войск.

В части населенных пунктов объявили эвакуацию. Между тем российские захватчики не только не эвакуировали жителей оккупированных территорий, но и обстреливали Херсон во время спасения людей.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины прогнозировали, что из-за этого подрыва поля на юге Украины могут превратиться в пустыни.

Вчера в сети появилось новое видео, на котором можно увидеть масштабы разрушений на гидроэлектростанции. В Министерстве внутренних дел сказали, что Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению.

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