Кроме того, отступление воды обнажило археологические памятники.

В украинское Каховское водохранилище, осушенное российским ударом по дамбе ГЭС, возвращается жизнь, пишет The Guardian.

"То, что здесь произошло, - это чудо. Некоторые саженцы уже достигают 4-метровой высоты. Такого больше нет нигде на планете. Даже Амазонка не приблизится к этому, - отметил эколог Вадим Манюк. - Существует большая конкуренция за воду. Деревья, которые выживут, созреют через 50 или 60 лет: сначала ива, а затем такие породы, как дубы. У нас будет волшебный лес".

Отмечается, что уже через пару месяцев после удара здесь появились первые зеленые ростки.

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"Я был там в августе прошлого года. Оно уже было ярко-зеленым. Я был в шоке, в хорошем смысле. Раньше здесь было много воды. Люди мало этим пользовались. Теперь это место увлекательно и полно жизни", - добавил эколог.

Отмечается, что река Днепр взяла прежнее русло, и в ней снова появилась рыба, которую не видели восемь десятилетий, в том числе осетр и сельдь.

Начальник отдела охраны природы национального заповедника "Хортица" Михаил Муленко заявил, что социально-экономическим ударом после подрыва Каховской ГЭС стала потеря воды для местных жителей. Но при этом он добавил, что водоем был вреден для природы, и теперь "есть шанс использовать то, что произошло, для перемен".

Отмечается, что на территории бывшего водохранилища процветает биоразнообразие, возникла цепочка прудов и лагун, заросших тростником.

По словам Муленко, новая экосистема увеличила численность желтобрюхих жаб, лягушек и водяных змей. Над поверхностью воды носятся песчаные ласточки, а в верхушках деревьев пищат пятнистые мухоловки, привлеченные обильными насекомыми. Кроме того, недавно там заметили рыжих уток и канадских гусей. Также на острове обитает небольшая популяция косули и пятнистого оленя.

"В каком-то смысле это чудо. Ничего подобного в Европе больше нет", - согласился Муленко.

Каховское водохранилище - археологические раскопки

Указывается, что отступление воды обнажило археологические памятники, спрятанные с 1950-х годов:

"Среди них курганы бронзового века, скифские горшки и казачьи укрепления, а также другие артефакты, оставленные готами третьего века и средневековыми татарами. Советы намеренно затопили многие из них, чтобы искоренить богатую дороссийскую историю Украины".

Как отметил заместитель начальника управления охраны наследия Херсонской области Денис Сикоза, об этих объектах мало что известно: раскопки, которые проводились в начале 20-го века, использовали старомодные методы, а сейчас этот район опасен и является военной зоной.

"Мы хотели бы их расследовать. На данный момент это невозможно. Возможно, этого никогда не будет. И, конечно, у нас нет доступа на оккупированные территории", - сказал он.

Подрыв Каховской ГЭС - что сообщалось

Напомним, в ночь на 6 июня 2023-го войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года.

Недавно стало известно, что украинская госкомпания "Укргидроэнерго" готовит иск против России о возмещении ущерба, причиненного гидроэлектростанциям ракетными ударами. С России хотят взыскать компенсацию за уничтожение Каховской ГЭС.

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