Если сейчас здесь доминируют молодые ивы, со временем они уступят место другим деревьям.

Прошел ровно год с того момента, как россияне уничтожили плотину Каховской ГЭС, а с ней и Каховское водохранилище. Сейчас на месте некогда огромного водоема быстро подрастает молодой лес, рассказал "Суспільному" эколог Вадим Манюк.

"Каховское море с точки зрения биоразнообразия было очень бедным. То, о чем мы говорим, это по сути была водяная пустыня. (...) Весной, во время больших дождей все же почва будет наполняться, насыщаться водой. Возможно, вода не будет стоять озерами, но ее будет достаточно для того, чтобы ива, которая здесь сейчас растет, могла дальше жить и процветать. Кстати, ива - это переходная фаза и на больших площадях дальше она постепенно будет замещаться другими деревьями", - рассказывает эколог.

По словам Манюка, со временем на территории бывшего Каховского водохранилища смогут расти вязы и дубы, и при определенных условиях здесь образуется лесной микроклимат.

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"Уже сейчас это такой очаг в масштабах всего континента, который производит повышенные концентрации кислорода в атмосферу. Каким-то образом сейчас уже способствует регулированию климата и регулированию газового баланса атмосферы", - говорит специалист.

Как пояснил Манюк, молодой ивовый лес, который сейчас поднимается на месте бывшего водохранилища, постепенно будет эволюционировать и разделяться по доминирующим видам деревьев: где-то будут преобладать ивы, где-то тополя, где-то появятся широколиственные породы. При этом в долине Днепра останутся небольшие водоемы и озера.

"Это примерно та мозаика, которая и была присуща Великому Лугу. Это все вдохновляет, потому что это огромная, нетронутая никакой современной человеческой деятельностью система, которая полностью подчиняется собственным законам, развивается так, как это было когда-то миллионы лет назад на планете", - отметил он.

Последствия уничтожения Каховской ГЭС

Как писал УНИАН, природа на месте Каховского водохранилища восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось. Но, как объясняют специалисты, ландшафт здесь не останется таким, как сейчас. В последующие годы паводки на Днепре отрегулируют рельеф и гидрологию бывшего ложа водохранилища.

Вместе с тем экономисты предупреждают, что без восстановления Каховского водохранилища, хотя бы частично, сельское хозяйство на украинском юге исчезнет из-за недостатка воды для полива.

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