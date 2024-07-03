Он считает, что Каховскую ГЭС не стоит восстанавливать.

На месте Каховского водохранилища образовалось 150 тысяч гектаров молодого леса, где уже живут разнообразные насекомые и животные.

Как говорится в сюжете DW, за год лес достиг нескольких метров в высоту, основными деревьями являются ива белая и тополь черный. Украинский эколог Вадим Манюк называет это уникальным явлением. По его словам, раньше животных здесь не было, однако сейчас можно увидеть диких кабанов, косуль, зайцев, лисиц, мелких грызунов и енотовидных собак.

Украина ведет с международными партнерами переговоры о восстановлении Каховской гидроэлектростанции, но эколог считает, что это станет новым актом экоцида. Он говорит, что существование водной поймы будет иметь положительное влияние на экосистему и служить охладителем для климата.

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"Для экосистемы это хорошо тем, что за такое короткое время эта осушенная территория стала не пустыней, а зеленым оазисом", - добавил Манюк.

Каховское водохранилище

В июне 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и затопив десятки украинских населенных пунктов.

В целом известно о 32 погибших и 39 пропавших украинцах, но количество жертв на оккупированных территориях установить невозможно. Сообщалось, что оккупанты не оказывали помощь пострадавшим людям.

В Министерстве внутренних дел заявляли, что Каховская гидроэлектростанция не подлежит восстановлению. Впоследствии стало известно, что Каховское водохранилище зарастает ивами.

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