Причиной возвращения воды является весеннее таяние снегов.

В Каховское водохранилище снова начала возвращаться вода. По последним спутниковым снимкам можно увидеть, что значительная часть ранее высушенной территории бывшего водохранилища сейчас погружена под воду. Об этом сообщил эксперт Украинской природоохранной группы, младший научный сотрудник Института зоологии им. И.Шмальгаузена НАН Украины Григорий Коломыцев для Texty.org.ua.

По его словам, такое явление объясняется весенним таянием снегов. Он добавил, что спутниковые снимки четко показывают повышение уровня воды, что соответствует ситуации весеннего половодья на речной долине.

"При отсутствии искусственного регулирования уровня воды, сегодня мы можем наблюдать на территории бывшего Каховского водохранилища те же процессы, происходящие на естественных, незарегулированных человеком поймах рек. Весенние половодья происходили на этих землях еще до постройки ГЭС тысячи лет", - объяснил эксперт.

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Что известно о подрыве Каховской ГЭС

Утром, 6 июня, российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, затопив населенные пункты в Николаевской и Херсонской областях. Через месяц после подрыва местность вокруг водохранилища превратилась в пустыню. Саму ГЭС невозможно восстановить, ведь в верхней части плотины разрушено 11 из 28 пролетов.

По словам россиян, на подконтрольной им территории в результате подрыва погибло лишь около 60 человек, однако по свидетельствам журналистских расследований, количество жертв может быть гораздо больше.

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