В результате подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции минная опасность для побережья возросла в разы.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что уничтоженная россиянами Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению.

"В результате теракта было разрушено 11 пролетов верхней части плотины из 28-ми. 3 машинного зала ГЭС произошла утечка 150 тонн смазки. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению", - подчеркнул Клименко, сообщает сайт МВД.

По его словам, в зону чрезвычайной ситуации попали 180 населенных пунктов Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областей, где проживало ориентировочно 875 тысяч человек.

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"По меньшей мере 34 человека погибли, еще 28 - получили ранения. Без вести пропавшими считаются 39 человек. 3 подтопленных района вывезли почти четыре тысячи человек и сотни домашних животных. Во время спасательной операции в пострадавших районах спасены 716 человек, из них 30 детей и 40 маломобильных людей", - сказал он.

Клименко утверждает, что подрыв станции привел к проблемам с водоснабжением на юге нашего государства и почти 700 тысяч украинцев остались без доступа к питьевой воде.

"В результате подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции минная опасность для побережья возросла в разы. Больше всего мины выносились водой после подрыва ГЭС. Зафиксированы случаи самовольного подрыва в течение следования мин по течению. Непосредственно в Одесской и Николаевской областях. Там также фиксировали прибитие к берегу таких мин, - добавил Клименко.

Последствия разрушения Каховской ГЭС - детали

В ночь на 6 июня российские захватчики взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции, вызвав затопление домохозяйств и смерти, а также нанеся Украине убытков минимум на два млрд долларов.

На сейчас 15% проб воды из поверхностных водоемов на юге страны все еще остаются опасными для человека, потому что не соответствуют санитарным нормам после подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.

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