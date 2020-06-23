Гибель щенков в самолете: в МАУ исключили версии об отсутствии воздуха

В авиакомпании начато собственное служебное расследование, в ходе которого отстранили руководителя дирекции по грузовым перевозкам и логистике.

Крупнейший украинский авиаперевозчик - компания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) исключает любые версии об отсутствии воздуха либо не работающих системах кондиционирования как причину гибели животных на рейсе Киев-Торонто 13 июня.

Как сообщила пресс-служба перевозчика, к сожалению, причина гибели животных не установлена.

«Основанием для ее установления является отчет, который выдается канадской ветеринарной службой. Делать выводы о причинах гибели животных стоит после получения официальных документов со стороны уполномоченных органов Канады. Авиакомпания МАУ регулярно проходит аудит IOSA по стандартам безопасности полетов и стандартам, регулирующим, в том числе перевозки животных. Правила перевозки животных регулируются Live Animals Regulations (установкой по правилам перевозки животных LAR) - документом IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта)», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что животные отправлялись грузоотправителями как коммерческий живой груз, а общее количество животных на рейсе составляло 559 собак и 89 котов, которые были сформированы в 337 клетках.

«Размещение животных в клетках более одного разрешается, если животные могут свободно двигаться и перемещаться. Клетки для животных имеют конструкцию, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Такой стандарт клеток для транспортировки соответствует требованиям LAR. На рейсе перевозились собаки среднего возраста 4 месяца (самый популярный возраст для коммерческих животных, поскольку экспорт животных в большинстве стран разрешается после прививки от бешенства, которая делается в указанном возрасте)», - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что грузовой салон самолета Boeing 767, в котором перевозились животные (передний, задний и балочный грузовой отсек), полностью вентилируется и является температурно регулируемым, что обеспечивается конструктивом воздушного судна. «Поэтому любые манипуляции об отсутствии воздуха либо не рабочих системах кондиционирования исключаются авиакомпанией. Состояние животных во время перелета обусловлено большим количеством факторов, в том числе условиями транспортировки и хранения животных до передачи авиакомпании от грузоотправителей», - говорится в сообщении.

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Между тем, в авиакомпании МАУ начато собственное служебное расследование, в ходе которого отстранили руководителя дирекции по грузовым перевозкам и логистике, а также по собственному решению авиакомпании наложено эмбарго на перевозку животных воздушными судами B767 начиная с 19 июня 2020 года.

Кроме того, в рамках открытого уголовного производства начался процесс предоставления документов Бориспольскому отделу Национальной полиции Украины.

Как сообщал УНИАН, на борту самолета МАУ, следовавшего из Киева в Торонто 13 июня, умерли 38 собак. Всего на борту было около 500 животных.

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