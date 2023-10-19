Раньше такие меры безопасности были только в Севастополе.

Россия расширила практику использования дрессированных дельфинов для защиты своих кораблей в оккупированном Крыму. Теперь животные защищают оккупантов еще и в бухте Донузлав, сообщает Naval News.

Издание отмечает, что одним из первых шагов в начале вторжения в Украину в 2022 году было размещение обученных дельфинов у входа в бухту Севастополя. А теперь загоны для дельфинов были замечены на другой российской военно-морской базе – в Донузлаве, что северо-западнее Евпатории.

"Вероятно, это развертывание для защиты от украинских спецназовцев, которые представляют реальную угрозу в этом районе", – отмечает издание.

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Донузлав находится значительно ближе к контролируемой Украиной части украинского побережья, чем Севастополь. Загоны с дельфинами здесь установили в сентябре, что совпадает во времени с усилением активности украинских спецподразделений в северной части Черного моря. В частности упоминается захват газовых платформ в море и налеты на военные цели вдоль побережья Крыма.

Дельфины, вероятно, должны защитить корабли от водолазов-минеров и разведчиков. Отмечается, что тренированные дельфины могут не только сообщить своему хозяину о появлении чужаков, но даже способны атаковать и наносить травмы водолазам.

Сейчас Донузлав используется для стоянки ракетных корветов, десантных катеров и некоторых вспомогательных судов, включая корабль поддержки подводных лодок.

Рейды украинских спецназовцев в Крыму

Как писал УНИАН, в начале сентября стало известно, что Украина вернула под свой контроль так называемые "вышки Бойко" – газодобывающие платформы, которые Россия украла из-под Одессы в 2014 году и переместила ближе к Крыму. Значительную роль в их возвращении сыграли спецназовцы.

Также мы рассказывали, что украинские спецназовцы неоднократно высаживались непосредственно на крымском побережье. К сожалению, последняя такая операция, состоявшаяся 4 октября, прошла не совсем удачно. Тогда погиб по меньшей мере один украинский боец, еще один попал в плен.

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