В Испании фотожурналист Аитор Гармендиа выпустил проект «За стенами» о жизни свиней на фермах.
Как пишет «Сноб», Гармендиа показал «систематическое насилие» над животными, вопреки утверждениям властей о благополучии в мясной отрасли.
Читайте также"Животные – друзья, а не еда": в Киеве зоозащитники требовали запретить живодерни в Украине (фоторепортаж)Отмечается, что уже в этом году Испания намерена стать крупнейшим в Евросоюзе производителем свинины.
«Журналист тайно делал фото и видео на 32 свинофермах в Кастилии-Леоне, Арагоне и Кастилии-Ла-Манче в 2019-м и 2020 годах. Пробраться на производства или получить кадры оттуда ему помогали люди, которые пожелали остаться неизвестными», – говорится в сообщении.
Гармендиа посещал одни и те же фермы не раз. По его словам, он видел в вольерах трупы животных, которые не убирали несколько месяцев, факты каннибализма и кости.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!
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