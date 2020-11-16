Уже в этом году Испания намерена стать крупнейшим в Евросоюзе производителем свинины.

В Испании фотожурналист Аитор Гармендиа выпустил проект «За стенами» о жизни свиней на фермах.

Как пишет «Сноб», Гармендиа показал «систематическое насилие» над животными, вопреки утверждениям властей о благополучии в мясной отрасли.

Читайте также"Животные – друзья, а не еда": в Киеве зоозащитники требовали запретить живодерни в Украине (фоторепортаж)Отмечается, что уже в этом году Испания намерена стать крупнейшим в Евросоюзе производителем свинины.

«Журналист тайно делал фото и видео на 32 свинофермах в Кастилии-Леоне, Арагоне и Кастилии-Ла-Манче в 2019-м и 2020 годах. Пробраться на производства или получить кадры оттуда ему помогали люди, которые пожелали остаться неизвестными», – говорится в сообщении.

Гармендиа посещал одни и те же фермы не раз. По его словам, он видел в вольерах трупы животных, которые не убирали несколько месяцев, факты каннибализма и кости.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

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Автор: УНИАН