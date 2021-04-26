В проекте использовали 30 тысяч тонн металла – это втрое больше того, что понадобилось для возведения Эйфелевой башни в Париже.

Укрытие для энергоблока №4 на ЧАЭС изготовили с использованием металла "Азовстали" в цехах итальянской Cimolai.

Масштабы укрытия поражают, говорится в сюжете "5 канала".

Так, для проекта "Укрытие" изготовили 10 тыс. труб. Было использовано 30 тысяч тонн металлоконструкций на мостовых кранах размером с "Боинги".

Как рассказал Федерико Тоси, менеджер проекта, представитель Cimolai, "Укрытие" – это уникальный проект со многими ограничениями, прежде всего по материалу. Нужно было соблюсти и украинские, и европейские спецификации.

Читайте такжеДля строительства нового защитного саркофага на ЧАЭС украинский "Метинвест" поставлял в Италию уникальную стальПо словам Романа Курашева, директора по маркетингу группы "Метинвест", самая шокирующая характеристика – это объем - 13 тыс. тонн металла.

"Что такое 13 тысяч тонн металла? Это около 18 кораблей, 2500 грузовиков, которые перемещали из порта в Чернобыль", - охарактеризовал он масштабную работу "Метинвеста".

В проекте использовали 30 тысяч тонн металла – это втрое больше того, что понадобилось для возведения Эйфелевой башни в Париже.

"Общий объем металлоконструкций в проекте составляет 30 тысяч тонн. Это 16 арок из 4000x10000 труб... Конструкция защищена оболочкой из нержавеющей стали. Саму конструкцию держат два мостовых крана – каждый размером с "Боинг", – рассказал менеджер проекта компании Cimolai Федерико Тоси.

Так, с учетом радиации, все металлоконструкции собирались в 300 м от поврежденного реактора. Все арки собирались на земле, чтобы ограничить воздействие радиации.

"После предварительной сборки арок они были подняты на десять временных башен. После возведения конструкция общим весом 35 тысяч тонн была надвинута на поврежденный реактор № 4, преодолев расстояние 300 м", – поделился Федерико Тоси.

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Автор: Григорий Бондарь