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Северный Ледовитый океан может полностью растаять летом через 20 лет

14:43, 01 марта 2019
Климат
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Площадь ледяной шапки Северного Ледовитого океана меняется в течение года / фото flickr.com/usgeologicalsurvey

Климатические модели предсказывают, что при сохранении текущих темпов глобального потепления примерно в 2050 году лед над Северным Ледовитым океаном впервые за многие годы растает практически полностью, сохранив менее миллиона квадратных километров плавающих льдин. Однако новая работа, опубликованная в журнале Geophysical Research Letters, переносит это событие на еще более ранний срок, пишет Naked Science.

Отмечается, что площадь ледяной шапки Северного Ледовитого океана меняется в течение года, достигая минимума в сентябре.

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Джеймс Скрин и Клара Дисер обратили внимание на "Десятилетние тихоокеанские осцилляции" (IPO, Interdecadal Pacific Oscillation) - колебания температуры в тропических областях Тихого океана, меняющие ее примерно на 0,5 °С на протяжении 10-30-летнего цикла. Пять лет назад этот цикл вошел в фазу потепления. Этот процесс влияет и на ситуацию далеко на севере.

Ученые смоделировали изменения ледяного покрытия Ледовитого океана при IPO, направленном к потеплению, а также к похолоданию. Работа показала, что при росте температуры в приэкваториальных областях Тихого океана - как это наблюдается и в действительности - полная расчистка Ледовитого океана к сентябрю впервые может наступить раньше, чем предсказывалось до сих пор - между 2030 и 2040 годами.

Авторы подчеркивают, что основной причиной нынешнего таяния Ледовитого океана является связанное с человеческой деятельностью глобальное потепление. Поэтому точная дата первого полного таяния океанских льдов тоже зависит от деятельности людей. Повышение или понижение выбросов парниковых газов в ближайшие годы может сдвинуть этот срок на более раннее или позднее время. Впрочем, судя по  тенденциям, ожидать стоит именно первого варианта.

Ранее УНИАН сообщал, что на шельфовом леднике Бранта в Антарктиде появляются и увеличиваются трещины, что вскоре может привести к образованию огромного айсберга, размером более 1,7 тысячи кв км. Для сравнения, это площадь вдвое больше площади Киева.

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Теги: #океан#глобальное потепление#изменение климата#таяние ледников