Северный Ледовитый океан может полностью растаять летом через 20 лет

Основной причиной нынешнего таяния Ледовитого океана является связанное с человеческой деятельностью глобальное потепление.

Под влиянием нагревающегося Тихого океана Ледовитый может полностью растаять летом намного раньше, чем считалось до сих пор.

Климатические модели предсказывают, что при сохранении текущих темпов глобального потепления примерно в 2050 году лед над Северным Ледовитым океаном впервые за многие годы растает практически полностью, сохранив менее миллиона квадратных километров плавающих льдин. Однако новая работа, опубликованная в журнале Geophysical Research Letters, переносит это событие на еще более ранний срок, пишет Naked Science.

Отмечается, что площадь ледяной шапки Северного Ледовитого океана меняется в течение года, достигая минимума в сентябре.

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Джеймс Скрин и Клара Дисер обратили внимание на "Десятилетние тихоокеанские осцилляции" (IPO, Interdecadal Pacific Oscillation) - колебания температуры в тропических областях Тихого океана, меняющие ее примерно на 0,5 °С на протяжении 10-30-летнего цикла. Пять лет назад этот цикл вошел в фазу потепления. Этот процесс влияет и на ситуацию далеко на севере.

Ученые смоделировали изменения ледяного покрытия Ледовитого океана при IPO, направленном к потеплению, а также к похолоданию. Работа показала, что при росте температуры в приэкваториальных областях Тихого океана - как это наблюдается и в действительности - полная расчистка Ледовитого океана к сентябрю впервые может наступить раньше, чем предсказывалось до сих пор - между 2030 и 2040 годами.

Авторы подчеркивают, что основной причиной нынешнего таяния Ледовитого океана является связанное с человеческой деятельностью глобальное потепление. Поэтому точная дата первого полного таяния океанских льдов тоже зависит от деятельности людей. Повышение или понижение выбросов парниковых газов в ближайшие годы может сдвинуть этот срок на более раннее или позднее время. Впрочем, судя по тенденциям, ожидать стоит именно первого варианта.

Ранее УНИАН сообщал, что на шельфовом леднике Бранта в Антарктиде появляются и увеличиваются трещины, что вскоре может привести к образованию огромного айсберга, размером более 1,7 тысячи кв км. Для сравнения, это площадь вдвое больше площади Киева.