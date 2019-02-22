В Антарктиде откалывается айсберг площадью вдвое больше, чем Киев (фото)

Ученые опасаются, что айсберг все же со временем отколется.

На шельфовом леднике Бранта в Антарктиде появляются и увеличиваются трещины, что вскоре может привести к образованию огромного айсберга, размером более 1,7 тысячи кв км. Для сравнения, это площадь вдвое больше площади Киева.

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Об этом сообщили на сайте NASA. Согласно информации, первая трещина в течение 35 лет оставалась стабильной, но в последнее время ее продвижение ускорилось и составляет 4 километра в год. В 2016 году на леднике появилась еще одна трещина.

Кроме того, NASA опубликовало сравнительное изображение места, где образовалась Геловінська трещина. Оно состоит из двух снимков датированных 30 января 1986 года и 23 января 2019 года.

Как сообщал УНИАН, ранее агентство NASA обнаружило огромный древний кратер, который похоронен под двумя километрами льда на северо-западе Гренландии.