Таяние льдов оголило скрывавшиеся под ним 40 тысяч лет поля Арктики

Специалисты говорят, что Арктика сейчас нагревается в два или три раза быстрее, чем остальная часть Земли.

Ученые из Колорадского университета уже несколько лет исследуют изменения, которые претерпевает Арктика и рассказали о результатах анализа земли, освободившейся ото льдов на острове Баффинова Земля.

По их данным, до этого эту территорию скрывали льды на протяжении 40 тысяч лет, говорится в статье в журнале Nature Communications, передает Naked Science.

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Баффинова Земля - канадский остров в провинции Нунавут. Он занимает пятое место среди самых крупных островов планеты. Палеоклиматолог Гиффорд Миллер из Колорадского университета посещает его каждый год на протяжении 40 лет. Во время его последних экспедиций он наблюдал все больше открытых участков земли, которых раньше не встречал. В августе прошлого года исследователи собрали 48 образцов растений из 30 различных ледяных шапок, охватывающих весь высотный диапазон острова. Вместе с тем они взяли образцы кварца с каждого участка, чтобы определить возраст пород и ледяного покрова.

Анализ показал, что собранные ими растения находились под ледяным слоем по меньшей мере 40 тысяч лет. Кроме того, они определили, что последнее столетие стало для острова самым теплым за 115 тысяч лет. По их мнению, если тенденция сохранится, то весь регион освободится ото льда в течение ближайших веков.

Коллега Миллера и соавтор статьи Саймон Пендлтон прокомментировал результаты:

"Обычно ожидаешь увидеть разный возраст у растений, росших в разных топографических условиях. К примеру, в регионе, находящемся на большой высоте, лед может оставаться дольше, но сила потепления так велика, что теперь все тает повсюду. Ничего подобного мы раньше не видели".

Ранее УНИАН сообщал, что ледовый щит Гренландии тает быстрее, чем считалось: так, за десять лет с 2003 года скорость его таяния увеличилась в четыре раза.