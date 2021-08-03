Розовый пеликан оказался в оздоровительном комплексе после того, как неизвестный злоумышленник его подстрелил.

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа Украины отказалась изъять краснокнижного пеликана с базы отдыха в поселке Сергеевка, где он незаконно содержится.

Об этом в Facebook сообщил сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Напомнив, что речь идет о занесенном в Красную книгу Украины розовом пеликане, о котором экологам стало известно в начале июня, Русев заявил, что Госэкоинспекция отказалась изъять редкую птицу с базы отдыха.

Он отмечает, что пеликан содержится в санаторно-курортном комплексе "Лиман" в поселке Сергеевка без соответствующих документов. Редкая птица оказалась в данном комплексе после того, как неизвестный злоумышленник ее подстрелил – ранил в крыло.

Читайте такжеШтрафы за выброс мусора в лесу и на обочине могут вырасти в 8-10 раз

"Экологическая инспекция безосновательно "затормозила" освобождение пеликана, предоставив мне ответ, как заявителю, что "пеликан содержится в удовлетворительном состоянии". На это я им отвечаю, что в американских тюрьмах тоже содержатся люди в удовлетворительном состоянии, их хорошо кормят, но это не жизнь, а жесткое ограничение свободы. Тем более для пеликанов, которые занесены в Красную книгу Украины", - написал Русев.

По его словам, на вышеназванной базе отдыха птице негде купаться, нет рядом представителей этого же вида, нет "пары", чтобы продолжать род и прочего.

Эколог также подчеркивает, что пеликан – не кошка, чтобы дети могли с ним играть. Такое отношение к редким животным, как считает ученый, вредит психологии ребенка, который будет считать, что пеликаны – животные, зависящие от человека, и, например, как домашняя собака живет в городе, во дворе, а не на свободе – в дикой природе.

Русев настаивает на том, что на действия (бездействие) экоинспекции должна отреагировать прокуратура. Он также обнародовал фотографию, на которой видно, что пеликан находится в клетке.

Что произошло

1 июня инспекторы Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа совместно с экологами Одессы выехали в поселок Сергеевка (Одесская обл.) для проверки информации о том, что на территории частного оздоровительного комплекса "Лиман" незаконно проживает краснокнижный пеликан.

Отмечалось, что информация подтвердилась: на курорте проживает самка пеликана, которой около 5 лет. У нее нет части крыла, поэтому летать она не может. В то же время, как отмечалось, в целом птица в хорошем состоянии и может иметь потомство.

В инспекции также заявляли, что из-за травмы птица нуждается в постоянном специализированном уходе – в национальном парке или в зоопарке. Кроме того, зимой пеликана закрывают в вольере, что также недопустимо.

Сотрудники НПП "Тузловские лиманы" предполагали, что птицу передадут в этот заповедник, где ей обеспечат должные условия.

Автор: Лариса Козовая