Озеро находится на грани исчезновения.

В оккупированном Крыму недалеко от города Судак обмелело большое пресноводное озеро Бугаз.

Читайте такжеВысохшее Симферопольское водохранилище в оккупированном Крыму засняли на видеоОб этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова.

По его словам, озеро вскоре может полностью высохнуть.

«Право на благоприятную окружающую среду – одно из конституционных прав. Водная проблема в Крыму ограничивает это право крымчан. Когда-то живописное место - озеро Бугаз - яркий тому пример, сейчас водоем находится на грани исчезновения. Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма», – рассказал Джеппаров.

Краеведы сообщают, что Бугаз питают три подземных пресных источника, также пополняют запасы дождевые и талые воды. Из-за этого вода в озере, в отличие от большинства прибрежных соленых озер в Крыму, пригодна для питья.

Ситуация с водоснабжением в оккупированном Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационная власть ввела ограничения на подачу воды.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В то же время специалисты считают, что восстановить подачу воды в Крым Северо-Крымским каналом технически невозможно, поскольку за прошедшие годы он пришел в полную негодность.

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Автор: Людмила Жерновская