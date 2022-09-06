Отказ от ископаемого топлива, установления адекватных пенсий и списание долга стран с низким уровнем доходов продолжит рост благосостояния

Борьба с неравенством является ключом к обеспечению общественной поддержки, необходимой для восстановления мировой экономики и борьбы с изменением климата. Ученые пришли к выводу, что в ближайшее 50 лет население перестанет доверять правительство

Об этом говорится исследовании, которое обнародовали Reuters

"Когда социальное доверие падает, это ограничивает скорость действий государственной политики. Это выражается в том, сколько регулирования и субсидий вы можете дать с точки зрения экологизации экономики и энергетической системы", - рассказал соавтор исследования Пер Эспен Стокнес.

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Чтобы отслеживать благополучие, исследователи использовали данные о располагаемом доходе, неравенстве доходов, государственных услугах, климатическом кризисе, предполагаемом прогрессе и связи с показателями социального доверия.

При обычном сценарии благосостояние среднего работника, то есть тех, кто тратит большую часть своего заработка за год, достигает пика примерно в 2000 г., затем снижается до 2050 г., а затем выравнивается до 2100 г., несмотря на продолжающийся рост благосостояния мировой экономики за тот же период.

Благодаря поэтапному отказу от ископаемого топлива, установления адекватных пенсий, увеличения налогов для богатых на 10% и списание долга стран с низким уровнем доходов позволит продолжить рост благосостояния.

По оценкам модели, путь, ведущий к стабилизации глобальной температуры ниже 2°C и искоренению нищеты к 2050 году, будет стоить 2-4% мирового производства или от 2 до 4 триллионов долларов в год.

"Неравенство и бедность играют огромную роль в нашем продвижении вперед. Нулевая чистая бедность должна быть такой же целью, как и нулевая чистая эмиссия", - соавтор Сандрин Диксон-Деклев.

Как ранее сообщал УНИАН, результаты исследования показывают, что изменение климата серьезно нарушает круговорот воды на Земле. Согласно новым спутниковым данным, пресные воды становятся все более пресными, а соленые - все более солеными во всем мире.

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