Серьезно страдают от лесных пожаров Испания и Португалия.

Европу захлестнула волна лесных пожаров, вызванных аномальной жарой. В Португалии, Испании, Греции и на юго-западе Франции тысячи спасателей пытаются противостоять бушующему огню. Тысячи людей эвакуированы, а несколько сотен умерли из-за последствий жары.

Работу пожарных осложняет тот факт, что температура во многих из охваченных огнем районов превысила 40 градусов Цельсия, и в начале следующей недели ожидается новый температурный скачок, сообщает Би-би-си.

Нынешним сверхвысоким летним температурам в Европе и соседних странах предшествовала очень сухая зима, подготовившая идеальные условия для распространения огня. В результате, в июле пожары охватили лесные участки во Франции, Испании, Италии, Хорватии, Греции, Турции и Марокко.

Ученые отмечают, что в последние годы заметно участились природные катаклизмы, связанные с экстремальной погодой. В частности, периоды жары стали более регулярными, более интенсивными и более длительными из-за климатических изменений, вызванных деятельностью человека.

Глобальная средняя температура уже превысила доиндустриальный уровень на 1,1 градус Цельсия и будет продолжать повышаться, если страны не урежут выбросы парниковых газов в атмосферу, говорят ученые.

На этой неделе глава федерации пожарных Франции Грегори Альионе заявил, что пожарные каждый день на себе испытывают последствия изменений климата.

"Их не в 2030 году надо ждать - они происходят уже сейчас", - подчеркнул Альионе.

Португалия и Испания

В четверг на севере Португалии жара достигла 47 градусов Цельсия и затем держалась в районе 40. На юге Испании термометры также показывали за 40.

Уже более 300 человек умерли в Португалии и Испании из-за проблем со здоровьем, вызванных жарой и дымом, сообщили местные власти.

С июня на более 90% территории Португалии установилась засуха, сообщали власти страны. Начавшиеся на ее фоне лесные пожары - в основном на севере - уже уничтожили более 30 тысю га земли. В последний раз территории подобного размера в Португалии были загублены огнем в 2017 году. Из-за разрушительных лесных пожаров тогда погибли порядка 100 человек.

Но юге Испании пожары бушуют у прибрежного городка Михас на популярном курорте Коста-дель-Соль. Из-за огня, распространяющегося на холмах вблизи этого города, власти эвакуировали порядка 2300 человек. Отдыхающие близ соседнего города Торремолинос могли видеть, как над холмами поднимались клубы черного дыма, а пожарные на самолетах пытались усмирить огонь, сбрасывая на него галлоны воды.

Otro incendio en zonas de Sierra de Málaga, en este caso, cerca de Alhaurin de la Torre pic.twitter.com/5FtBQwMvmF — Emilio Mateos Ortega (@emiliomoska) July 15, 2022

Испанские пожарные также борются с огнем на северо-западе страны, где в четверг температура достигла 45 градусов Цельсия и загорелся заповедник Монфраг недалеко от границы с Португалией.

Этот лес известен своим природным разнообразием и обилием разных видов птиц.

Франция

Во Франции природные пожары в основном приходятся на Атлантическое побережье - самая сложная ситуация в департаменте Жиронда на юго-западе страны, с административным центром в городе Бордо.

Там уже выгорело более 4 тыс. га земли и более 11 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться - в том числе тысячи туристов, отдыхавших в популярных кемпингах.

На дорогах выстроились длинные очереди из покидающих регион автомобилей, а въезд в него заблокировала полиция.

Начиная со вторника в операции по тушению пожаров во Франции были задействованы более тысячи пожарных и девять гидросамолетов.

Как сообщал УНИАН, британская метслужба выпустила "красное" предупреждение об опасной погоде - впервые в истории по причине высокой температуры. Красное предупреждение означает потенциальную угрозу для жизни, которая не ограничивается людьми с ослабленным здоровьем, входящими в группы риска.

Вас также могут заинтересовать новости: