Киевский воздух – снова самый грязный в мире: новые данные антирейтинга

По состоянию на 20:00, Киев находился на 20 месте антирейтинга.

После улучшения качества воздуха в Киеве вечером 18 апреля, ближе к полуночи украинская столица вновь возглавила мировой рейтинг городов с самым загрязненным воздухом.

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Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга по индексу качества воздуха QIAir состоянию на 23:55 18 апреля.

По состоянию на 20:00, Киев находился на 20 месте антирейтинга, а индекс загрязнения воздуха составил 87 при норме в 50 пунктов. Теперь, как видно из списка, индекс увеличился до 255.

Как сообщал УНИАН, ранее заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко прокомментировал ситуацию с загрязнением воздуха в городе Киеве, отметив, что нынешние показатели оцениваются как некритические для населения.