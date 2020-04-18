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Киев опустился с первого на 20 место в мире по уровню загрязненности воздуха

20:04, 18 апреля 2020
Экология
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Вчера Киев был на первом месте в мире по уровню загрязнения воздуха / УНИАН

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Об этом свидетельствуют данные портала iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

По состоянию на 20:00 индекс загрязнения составляет 87, при норме в 50 пунктов.

Как сообщал УНИАН, заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко прокомментировал ситуацию с загрязнением воздуха в городе Киеве, отметив, что существующие показатели оцениваются как некритические для населения.

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