Киев опустился с первого на 20 место в мире по уровню загрязненности воздуха
20:04, 18 апреля 2020Экология
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По состоянию на 20:00 индекс загрязнения составляет 87, при норме в 50 пунктов.
Вчера Киев был на первом месте в мире по уровню загрязнения воздуха / УНИАН
К вечеру субботы, 18 апреля, Киев опустился с первого места на 20 в рейтинге загрязненности воздуха.
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Об этом свидетельствуют данные портала iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.
По состоянию на 20:00 индекс загрязнения составляет 87, при норме в 50 пунктов.
Как сообщал УНИАН, заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко прокомментировал ситуацию с загрязнением воздуха в городе Киеве, отметив, что существующие показатели оцениваются как некритические для населения.
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