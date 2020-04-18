Показатели загрязнения воздуха в Киеве некритичны для населения, а радиационный фон в норме - Укргидрометцентр

Уменьшение влияния пожаров в Житомирской области на загрязнение воздуха в столице ожидается 20-22 апреля, сообщили в Укргидрометцентре.

Заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко прокомментировал ситуацию с загрязнением воздуха в городе Киеве, отметив, что существующие показатели оцениваются как некритические для населения.

Как передает Правительственный портал, об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

"По состоянию на 17 и 18 апреля качество атмосферного воздуха в столице оценивается следующими значениями: взвешенные вещества (пыль и остатки горения) превышают предельную допустимую концентрацию в 2-4 раза, диоксид серы, диоксид азота, а также формальдегид превышают предельно допустимые значения в 2 -3 раза. При этом оксид углерода находится в пределах ниже ПДК", - сказал он.

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Прокопенко отметил, что такие показатели характерны для весеннего периода, кроме взвешенных веществ, и оцениваются как некритические для населения.

"Наибольшие значения загрязненности атмосферного воздуха, как правило, наблюдаются в ночные и особенно ранние часы. Поэтому сейчас необходимо ограничить пребывание на улице и не открывать окна. Эти загрязнения, которые наблюдаются в Киеве, являются следствием перемещения воздушных масс с территории Житомирской области. В ближайшие дни северо-западное направление ветра сохранится. Уже 20-22 апреля ветер изменит направление на северный, и в эти дни ожидается уменьшение влияния на загрязненность в Киеве", - подытожил он.

Также Прокопенко еще раз отметил, что загрязненность воздуха в столице не связана с пожарами в Зоне отчуждения.

Как передает пресс-служба Офиса президента, об этом во время ежедневного совещания президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщил и председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин. Президенту Украины сообщили, что угрозы стратегическим объектам Зоны отчуждения, таким как «Укрытие», хранилище радиационных отходов и т.д., нет.

«В Житомирской области же горит лесная подстилка, остатки древесины и камыш», - говорится в сообщении.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в ближайшие дни осадков не ожидается, а ГСЧС создала резерв сил на случай осложнений. В начале следующей недели ветер изменит направление на северное, ожидается уменьшение влияния возгораний на загрязнение воздуха в столице.

«Главное, что огонь не разрастается, и удается его преодолеть. Следите за тем, нуждается ли кто-то помощи или эвакуации», - сказал Зеленский.

По данным международного рейтинга по индексу качества воздуха QIAir, качество воздуха в Киеве остается на низком уровне. По состоянию на 17:00 18 апреля украинская столица находится на третьем месте в мире.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля на территории 9 лесхозов Житомирской области начались лесные пожары в результате поджога сельхозугодий и обжига травы в домохозяйствах. Наибольшие площади охвачены огнем в Овручском спецлесхозе вблизи таможенного поста Выступовичи.