В ГСЧС рассказали, как пожар в Чернобыле и песчаная буря повлияли на радиационный фон в Киеве

В течение дня ветер был западного направления, а на вечер сменился на северо-западный, что привело к такому погодному явлению, как песчаная буря в Киеве.

Химической и радиологической угрозы Киеву пожар в Чернобыльской зоне и песчаная буря не несет.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

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«Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (м. Киев – 0,012 мР/ч, Киевская область – в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч, м. Чернобыль – 0,023 мР/час., на КДП Дитятки 0,02 мР/час. при контрольно допустимом уровне до 0,055 мг/час.)», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение дня ветер был западного направления, а на вечер сменился на северо-западный. Учитывая вышеизложенное и с учетом условий передвижения воздушных масс и атмосферного давления образовались благоприятные условия для распространения продуктов горения в воздухе на территории города Киева.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро пятницы, 17 апреля, индекс качества воздуха в Киеве составляет 163 пункта при норме до 50.