Киевщина в огне: в области на треть выросло количество пожаров в экосистемах

Со второй половины марта наблюдается резкое осложнение ситуации с пожарами в Киевской области.

В Киевской области количество пожаров в экосистемах за год выросло более чем на 30%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Василий Слободяник.

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«По поводу ситуации, которая сложилась в Киевской области с пожарами... в этом году фиксируется увеличение на 31% количества пожаров в природных экосистемах, чем в прошлом году, это 2 тыс. 540 пожаров, и выгоревшая в этих пожарах площадь на 33% тоже увеличилась - до 2 тыс. 911 га. В лесах количество пожаров увеличилось в 8 раз и площадь в 44 раза. На торфяниках количество пожаров увеличилось вдвое, и площадь - в 2,5 раза», - заявил он.

По словам Слободяника, на сегодняшний день продолжается тушение пожаров на торфяниках в Киевской области. Он добавил, что в настоящее время вокруг Киева горят три торфяника - в Бородянском, Вышгородском и Обуховском районах.

Слободяник отметил, что в этом году во время ликвидации пожаров в экосистемах были обнаружены тела двух погибших.

«Со второй половины марта наблюдается резкое осложнение ситуации с пожарами, когда ежедневно подразделения ГСЧС Киевской области 150 раз выезжают на ликвидацию пожаров в экосистемах», - подчеркнул он.

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Слободяник отметил, что в тушении этих пожаров задействуются от ГСЧС порядка 500 человек круглосуточно и 180 единиц техники.

«Это колоссальный ресурс, который отвлекается на непосредственное спасения людей, тушение пожаров в частном секторе, в промышленном секторе. Наши люди, выезжая утром на первый пожар, до глубокой ночи, до 2-3 часов ночи, могут не заезжать и не возвращаться в части», - отметил он.

«Больше всего пожаров, с начала 2020 года произошло в таких районах области: Киево-Святошинский район - 247 пожаров, Вышгородский - 235 пожаров, Обуховский - 154 пожаров, Ирпенская зона - 124 пожара, Иванковский район - 111 пожаров», - сообщил он.