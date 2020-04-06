В Чернобыльской зоне третий день горит лес

Возгорание произошло еще 4 апреля.

В зоне отчуждения продолжается тушение лесного пожара с привлечением авиации.

Читайте такжеВ Киеве – повышенная загазованность воздуха, ситуация будет повторяться в ближайшие дниКак сообщили в пресс-службе управления ГСЧС в области, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.

По состоянию на 7:00 6 апреля мероприятия по ликвидации двух очагов пожаров продолжаются. В частности, между селом Владимировка и селом Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га.

К тушению привлечены 124 человек и 28 единиц техники, в том числе 2 самолета АН – 32П и вертолет МИ – 8. Всего с начала работ авиацией ГСЧС осуществлено 42 сбросы воды (174 тонны).

Также тушат пожар вблизи села Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га. К тушению привлечено 14 человек и 4 единиц техники, вчера вечером пожар локализован.

Радиационный фон по городу Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (м. Киев – 0,014 мР/ч, Киевская область – в пределах 0,012 мР/ч, в м. Чернобыль – 0,020 мР/час. Максимально допустимый естественный фон 0,05 мР/ч).

Ранее УНИАН сообщал, что в Чернобыльской зоне горит 100 гектаров леса и травяного настила.