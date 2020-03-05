В Одесском зоопарке у пары амурских тигров родился детеныш (фото)

Имя новорожденному дадут после проведения соответствующего конкурса.

В Одесском зоопарке у пары амурских тигров – Тайгера и Натали – родился детеныш.

Читайте такжеВ одесском зоопарке из-за теплой зимы часть животных находятся в открытых вольерах (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии.

«Малыш чувствует себя превосходно и все время находится рядом с заботливой мамой. Немного позже детеныш начнет выходить в общий вольер, где посетители смогут понаблюдать за ним», - заявили в мэрии.

Как отмечается, имени у тигренка пока нет. Для того, чтобы его определить, будет проведен конкурс «Дай имя малышу».

Кроме Тайгера и Натали, в местном зоопарке находится еще один амурский тигр, которого доставили в заведение в прошлом году.

Справка УНИАН. Амурские тигры – самые крупные хищные кошки в мире. Они занесены в Международную красную книгу.