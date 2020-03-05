В Одесском зоопарке у пары амурских тигров родился детеныш (фото)
13:17, 05 марта 2020Экология
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Имя новорожденному дадут после проведения соответствующего конкурса.
Имя тигренку еще не придумали / Фото: omr.gov.ua
В Одесском зоопарке у пары амурских тигров – Тайгера и Натали – родился детеныш.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэрии.
«Малыш чувствует себя превосходно и все время находится рядом с заботливой мамой. Немного позже детеныш начнет выходить в общий вольер, где посетители смогут понаблюдать за ним», - заявили в мэрии.
Как отмечается, имени у тигренка пока нет. Для того, чтобы его определить, будет проведен конкурс «Дай имя малышу».
Кроме Тайгера и Натали, в местном зоопарке находится еще один амурский тигр, которого доставили в заведение в прошлом году.
Справка УНИАН. Амурские тигры – самые крупные хищные кошки в мире. Они занесены в Международную красную книгу.
Через некоторое время тигренка выпустят в общий вольер / Фото: omr.gov.ua
Детеныш все время находится рядом с заботливой мамой / Фото: omr.gov.ua
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