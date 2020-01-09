Брошенным на острове в Киеве тиграм нашли новые дома (фото)
17:16, 09 января 2020Экология
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Бывший владелец добровольно отдал животных.
Брошенные на острове тигры обрели новые дома / facebook.com/evinform
Шесть тигров, которых оставили в ужасном состоянии в заброшенном клубе под Киевом, обрели новые дома.
Об этом в Facebook сообщила зоозащитница Евгения Прокопенко.
Читайте такжеВ китайском зоопарке родилось сразу четверо бенгальских тигров (видео)По ее информации, тигры отправились в зоопарки «12 месяцев», «Фельдман-Экопарк» и в приют для диких животных.
«Эта история со счастливым финалом!... Спасибо всем, кто переживал за тигров, кто помогал, привозил сено, поддерживал и сочувствовал», – написала Евгения.
Отмечается, что бывший владелец добровольно отдал тигров.
Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на Жуковом острове обнаружили шесть брошенных тигров.
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