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Брошенным на острове в Киеве тиграм нашли новые дома (фото)

17:16, 09 января 2020
Экология
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Брошенные на острове тигры обрели новые дома / facebook.com/evinform

Об этом в Facebook сообщила зоозащитница Евгения Прокопенко.

Читайте такжеВ китайском зоопарке родилось сразу четверо бенгальских тигров (видео)По ее информации, тигры отправились в зоопарки «12 месяцев», «Фельдман-Экопарк» и в приют для диких животных.

«Эта история со счастливым финалом!... Спасибо всем, кто переживал за тигров, кто помогал, привозил сено, поддерживал и сочувствовал», – написала Евгения.

Отмечается, что бывший владелец добровольно отдал тигров.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на Жуковом острове обнаружили шесть брошенных тигров.

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Теги: #Киев#тигры#Новости Киевапогода в Киеве