Брошенным на острове в Киеве тиграм нашли новые дома (фото)

Бывший владелец добровольно отдал животных.

Шесть тигров, которых оставили в ужасном состоянии в заброшенном клубе под Киевом, обрели новые дома.

Об этом в Facebook сообщила зоозащитница Евгения Прокопенко.

Читайте такжеВ китайском зоопарке родилось сразу четверо бенгальских тигров (видео)По ее информации, тигры отправились в зоопарки «12 месяцев», «Фельдман-Экопарк» и в приют для диких животных.

«Эта история со счастливым финалом!... Спасибо всем, кто переживал за тигров, кто помогал, привозил сено, поддерживал и сочувствовал», – написала Евгения.

Отмечается, что бывший владелец добровольно отдал тигров.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на Жуковом острове обнаружили шесть брошенных тигров.