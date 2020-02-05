Рада повысила штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах

Депутаты внесли изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах) (№1149).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 322 народных депутата из 382, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет за собой наложение штрафа на граждан от 25 до 50 (ранее - от 5 до 15) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 50 до 100 (ранее - от 15 до 50) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара либо распространение его на значительной площади, влечет наложение штрафа на граждан от 50 до 100 (ранее - от 15 до 50) необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 60 до 120 (ранее - от 35 до 60) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.