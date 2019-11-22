Новый закон о запрете на сплошную вырубку карпатских лесов приведет к еще большим потерям – экологи

По словам экологов, закон запрещает вырубку только для одной сотой всех лесов Карпат и позволяет увеличить объемы лесозаготовок во всех экологически чувствительных регионах, где раньше действовал мораторий.

Внесенные Верховной Радой правки в принятый закон о запрете сплошной вырубки лесов в Карпатском регионе на самом деле дают возможность увеличить объемы сплошной вырубки и разрешают во время лесозаготовки использовать гусеничный транспорт, что не позволит лесам развиваться и восстанавливаться.

Об этом на брифинге заявил аналитик МБО «Экология-Право-Человек» Петр Тестов.

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«Закон, который вроде бы должен был запретить проведение санитарных сплошных рубок в Карпатах, на самом деле рубки в Карпатах только упростил. И сейчас вырубка может начаться в более значительных объемах, чем ранее, и с использование небережной для природы технологией лесозаготовки», - отметил он.

По словам Тестова, перед первым и вторым чтением в законопроект были внесены правки, которые нивелировали суть закона. Закон прописан таким образом, что по документам сплошные вырубки будут считаться выборочными и не будут являться нарушением. Также, добавил он, внесенные правки не запретили санитарные рубки, под видом которым вырубается почти половина лесов.

Присутствующий на брифинге консультант по ведению лесного хозяйства Дмитрий Карабчук рассказал, что с помощью годовой плановой лесосеки у нас вырубается меньше лесов, чем с помощью санитарных рубок, что недопустимо в странах Европейского Союза.

«Многие говорят, что закон запрещает сплошные вырубки в Карпатах. Это абсолютно неверно. Он не останавливает те рубки, которые действовали до этого. И они будут продолжаться. Такие рубки приводят к увеличению паводков вниз по склону, к разрушению речной инфраструктуры и к селевым потокам», - отметил он.

По словам Карабчука, в 2002 году, когда был принят мораторий на рубку в Карпатах, в том числе на высокогорных склонах, были запрещены рубки главного пользования. В этом же законе авторы добавили слова «любые сплошные рубки» главного пользования запрещаются, соответственно, другие рубки главного пользования стали разрешены: выборочные, постепенные и другие виды в лесах лавинно-опасных, а также селеопасных и на берегозащитных участках, отметил он.

«Этой поправкой авторы разрешили вырубку Карпат в высокогорных районах, где раньше с 2003 года они были запрещены. То есть закон позволяет, увеличивает объемы лесозаготовок во всех экологически чувствительных регионах, где раньше действовал мораторий», - подчеркнул Карабчук.

Он отметил, что данным законом вводится запрет на вырубку одной сотой всех лесов Карпат. При этом, по мнению Карабчука, на всех склонах свыше 20 градусов нужно запрещать сплошные вырубки. Такая статья была в законе, но с помощью правок это вообще исключили из закона, добавил он.

Также, по информации эксперта, самым проблемным разделом закона является норма, которая означала, что во время заготовки можно пользоваться только колесными тракторами и другими природоохранными системами использования техники. Слово «только» было заменено на слово «преимущественно».

«Одним словом «преимущественно» мы фактически разрешаем все гусеничные транспортные средства. Это огромная проблема с точки зрения стратегии развития Карпатского региона. Наше видение - регион должен развиваться в лучшем направлении, а не худшем. Нам нужно применять воздушные кабельные системы, чтобы вывозить древесину из лесосеки, и применять лесовозные дороги и узкоколейные лесовозные железные дороги для вывоза по магистральным маршрутам», - подчеркнул Карабчук.

Как сообщал УНИАН, 30 октября Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)». Закон подписан президентом и вступил в силу.

Задачей документа является запрет проведения любых сплошных рубок (как главного пользования, так и рубок формирования и оздоровления лесов) пихтово-буковых древостоев на горных склонах. Согласно закону, это позволит избежать ситуаций, когда под видом проведения санитарных рубок сплошным методом вырубается значительная часть пихтово-буковых древостоев. Кроме того, закон запретит проведение рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках.

В соответствии с законодательными изменениями, станет возможным проводить только выборочные рубки главного пользования и выборочные рубки формирования и оздоровления лесов в пихтово-буковых древостоях на крутых склонах в лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.

В 2000 году в Украине на 10 лет был введен мораторий на проведение сплошной вырубки, однако с 2011 года этот мораторий перестал действовать, что ухудшило охрану важных в экологическом и рекреационном значении категорий лесов.