"Январское ноу-хау": в зоопарке Николаева массово зацвели подснежники (фото)
11:53, 31 января 2020Экология
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Ранее аналогичное явление зафиксировали в других регионах Украины.
В этом году в городе, как и всей стране, аномально теплая зима / Фото: Николаевский зоопарк
В Николаевском зоопарке из-за аномально теплой погоды массово зацвели подснежники.
Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.
"Январское ноу-хау природы! В Николаевском зоопарке началось массовое цветение подснежников!", - говорится в сообщении.
Зоопарк этот процесс назвал "январским ноу-хау" / Фото: Николаевский зоопарк
Как сообщал УНИАН, в декабре из-за теплой погоды подснежники зацвели на Черниговщине, а на Одесщине расцвели ирисы. Кроме того, в Одесском зоопарке из-за теплой зимы часть животных находятся в открытых вольерах.
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