"Январское ноу-хау": в зоопарке Николаева массово зацвели подснежники (фото)

Ранее аналогичное явление зафиксировали в других регионах Украины.

В Николаевском зоопарке из-за аномально теплой погоды массово зацвели подснежники.

Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

"Январское ноу-хау природы! В Николаевском зоопарке началось массовое цветение подснежников!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в декабре из-за теплой погоды подснежники зацвели на Черниговщине, а на Одесщине расцвели ирисы. Кроме того, в Одесском зоопарке из-за теплой зимы часть животных находятся в открытых вольерах.