В одесском зоопарке из-за теплой зимы часть животных находятся в открытых вольерах (фото, видео)

Одесские медведи этой зимой спят с перерывами.

Многие питомцы одесского зоопарка, пользуясь плюсовой температурой воздуха, в январе гуляют в открытых вольерах.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на информацию директора зверинца Игоря Белякова. К примеру, мартышки выводят из укрытия на воздух даже самого маленького детеныша. Коме того, комфортно себя чувствуют на улице в солнечные дни пеликаны, фламинго и зебры.

Несмотря на теплую погоду, в зимнюю спячку успешно залегли барсуки и ежи. Что касается медведей - то они спят с перерывами.

"Это не столько из-за погоды, сколько из-за особенностей питания в зоопарке. Они периодически просыпаются, просят есть, знают, что их накормят, разминаются в открытом вольере, а потом снова засыпают", - пояснил директор зоопарка.

Сейчас на территории зверинца ведутся строительные работы - меняют забор, а также возводят новый вход в зоопарк. В мэрии говорят, что реконструкция зоопарка не повлияет на его работу - закрывать его не будут.

"Закрытие старого входа решит сразу несколько задач. Это, в том числе, позволит полностью перекрыть Новощепной ряд для проведения капитального ремонта с расширением проезжей части", - пояснил одесский мэр Геннадий Труханов.

Как сообщал УНИАН, в зоопарке Николаева слоны впервые вышли на прогулку.