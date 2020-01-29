В Черниговской области из-за теплой зимы зацвели подснежники (фото)

Местные жители делятся в соцсетях фотографиями первоцветов.

Цветение подснежников зафиксировали жители Лосиновки / фото Facebook-группа «Лосиновка и лосиновцы»

В Черниговской области из-за теплой зимы в январе зацвели подснежники.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие фото в социальных сетях разместили жители пгт Лосиновка Нежинского района.

Также своей фотографией цветущих подснежников поделилась жительница Чернигова Оксана Еременок. Она рассказала, что на приусадебном участке в начале января проросли подснежники, а через некоторое время те, что на солнце, начали цвести.

Экологи считают, что цветы «путают» теплую зиму с весной / фото Facebook-группа «Лосиновка и лосиновцы»

Заведующий кафедрой экологии и охраны природы, доцент Национального университета «Черниговский коллегиум» имени Т.Г. Шевченко Юрий Карпенко считает, что цветы из-за высоких температур окружающей среды «путают» зиму с весной и начинают распускаться. Это касается и других луковичных растений, но активный рост сдерживают минусовые показатели температуры ночью.