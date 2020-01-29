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В Чернобыльской зоне увидели исчезнувший вид животных (видео)

09:33, 29 января 2020
Экология
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Редкий вид животных - лошади Пржевальского - поселились в Зоне отчуждения / anton-petrus.livejournal.com

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Видео с лошадьми Пржевальского появилось в Facebook на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Ничего необычного. Типичная ситуация в Чернобыльском заповеднике - лошади Пржевальского идут своей дорогой", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что на водоемах "Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника" в Зоне отчуждения заметили редких птиц - лебедей-кликунов.

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