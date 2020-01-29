В Чернобыльской зоне увидели исчезнувший вид животных (видео)

В Зоне отчуждения удалось снять на видео лошадей Пржевальского.

В Чернобыльской зоне сняли редкий вид животных. На кадры попали лошади Пржевальского.

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Видео с лошадьми Пржевальского появилось в Facebook на странице Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Ничего необычного. Типичная ситуация в Чернобыльском заповеднике - лошади Пржевальского идут своей дорогой", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что на водоемах "Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника" в Зоне отчуждения заметили редких птиц - лебедей-кликунов.