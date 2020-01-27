В Чернобыле заметили редких птиц (фото)

Лебеди-кликуны отличаются от привычных лебедей-шипунов не только размерами, но и формой и окраской клюва.

На водоемах "Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника" в Зоне отчуждения заметили редких птиц - лебедей-кликунов.

Об этом сообщается на Facebook-странице заповедника.

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"Украшение заповедных водоемов. Лебеди-кликуны", - говорится в сообщении.

Эти прекрасные птицы отличаются от привычных лебедей-шипунов не только размерами, но и формой и окраской клюва. Шипуны - крупные (8-13 кг), клюв у них черно-оранжевый с выраженной "шишкой". Кликуны же формой клюва больше напоминают гуся, а окраска клюва имеет желто-черный цвет. Кроме того, они весят меньше - от 7 до 10 кг.

Главное отличие между птицами - лебеди-шипуны являются перелетными птицами, а кликуны зимуют в Украине.

Как сообщал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике расцвели розовые водяные лилии (кувшинки розовые).