В Винницкой области родилось семеро телят зубров (фото)

Сегодня на Виннитчине самая большая по численности популяция в Украине – зимний учет 2020 года зафиксировал 101 особь. В прошлом году было 95 зубров.

Ежегодно зимой хмильницкие лесоводы проводят учет численности зубра европейского на территории, где проживают зубры. Это Уладовское и Широкогребельское лесничества Хмильницкого лесхоза (лесные угодья площадью 8,4 тысячи га), а также полевые угодья площадью около 10 тыс. га, которые находят на территории Калиновского, Литинского и Хмильницкого районов.

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Об этом сообщила пресс-служба Винницкого ОУЛМГ.

Сегодня на Виннитчине самая большая по численности популяция в Украине – зимний учет 2020 года зафиксировал 101 особь. В прошлом году было 95 зубров. Всего в Украине зафиксировано около трех сотен краснокнижных животных.

Самка зубра рожает малыша один раз в три года. В стаде царит матриархат. В винницкой популяции зубров зафиксировано увеличение количества самцов (на два самца три самки). Для полноценного восстановления популяции должно быть соотношение один самец на три-четыре самки от общего количества особей. Ведь увеличение численности стада происходит, конечно, за счет самок.

“Сейчас популяция зубров условно разделилась на два стада: одно большое, количеством более 80 голов, это основной табун, и отдельно 17 особей самцов разного возраста. Пока что мы не имеем объяснения таких изменений в популяции. Однако точно на увеличение количества самцов повлияло варварское массовое убийство 17 зубров (зимой 2016 года у с.Трибухи Литинского района Винницкой области)”, – рассказал охотовед Хмильницкого лесхоза Владимир Ткач.

Напомним, что в прошлом веке в лесах Винницкой области зубры не проживали.