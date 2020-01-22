10 лет, чтобы спасти дикую природу: прогнозы ООН для планеты (видео)

Чтобы сохранить биоразнообразие Земли, у человечества есть время до 2030 года.

У человечества осталось всего 10 лет, чтобы спасти дикую природу на Земле. К такому выводу пришли ученые в отчете Конвенции ООН по биоразнообразию.

Чтобы к 2030 году на планете остались все из ныне существующих видов, необходимо выполнить план. В частности, на 50% сократить загрязнение окружающей среды гербицидами и пластиковыми отходами. Также необходимо замедлить глобальную тенденцию к потребительству. А еще – предоставить статус защищенной территории по меньшей мере 30% земной поверхности.

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Кроме того, необходимо помогать в защите дикой природы коренному населению различных регионов. А также внедрять в бизнес и поведение людей технологии сбалансированного развития (то есть жить и работать так, чтобы экосистема могла поглощать загрязнения и успевала восстанавливаться).

По выводам экспертов, человечество вступило в шестую эру массового вымирания. Она является первой в истории, вызванной неестественными факторами. Население Земли продолжит расти и к 2050 году достигнет 9,8 млрд. Это повлияет на потребность в ресурсах, в частности еде, инфраструктуре и использовании земель.