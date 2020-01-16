Эксперты форума в Давосе назвали самые серьезные угрозы мировой экономике

Самыми главными угрозами стали экологические.

Самыми серьезными угрозами для мировой экономики Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ) назвал вымирание видов флоры и фауны и климатические катастрофы.

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Как сообщает "Немецкая волна", такое заявление было сделано на презентации ежегодного отчета о рисках для экономики, который составлен на основании опроса 750 экспертов и лиц, принимающих решения в мировой экономике.

Согласно отчету, впервые пять крупнейших мировых рисков являются экологическими. К их числу относятся экстремальные погодные явления, стихийные бедствия, ожидаемые в течение следующих десяти лет, вероятность утраты биоразнообразия и разрушения наземных и водных экосистем.

Еще одним серьезным риском в отчете назвали неспособность правительств адаптироваться к изменению климата. "Уровень моря повышается, а связанные с изменением климата пожары занимают все большие площади", - заявил председатель ВЭФ, экс-министр иностранных дел Норвегии Берге Бренде.

Как пишет издание, основатель ВЭФ Клаус Шваб заявил, что на традиционной ежегодной встрече в Давосе начнется выполнение двух глобальных инициатив: глобальная образовательная программа, которая позволит обучить 1 млрд человек и высадка по всему миру 1 млрд деревьев. "Реставрация экосистемы - это приоритет предстоящего десятилетия, мы хотим оставить прочное наследие для будущих поколений", - заявил Шваб. Он добавил, что мир находится в "чрезвычайном положении" из-за климатического кризиса и торговых войн, а "окно для переговоров быстро закрывается".

Ежегодный Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 21 по 24 января 2020 года. Ожидается, что на него приедут 3000 лидеров из 117 стран. Среди приглашенных гостей – президент Украины Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и экоактивистка Грета Тунберг.