В Китае запретят использование пластиковых пакетов в крупных магазинах к концу этого года

Китай значительно сократит использование одноразового пластика в электронной торговле, экспресс-доставках и еде на вынос к 2022 году, продвигая альтернативные материалы.

В ближайшие пять лет Китай намерен уменьшить использование и производство пластика, кроме того, к концу 2020 года неразлагаемые пластиковые пакеты запретят в супермаркетах и ТЦ в крупных городах Китая.

Согласно плану, опубликованному Национальной комиссией по развитию и реформам Китая, к концу этого года неразлагаемые пластиковые пакеты будут также запрещены в службах доставки продовольствия. Об этом пишет Bloomberg.

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"Ведущий специалист по экономическому планированию Китая заявил, что в ближайшие пять лет страна уменьшит производство и использование пластика, что поможет сократить один из крупнейших в мире источников загрязнения", - сказано в сообщении.

Китай значительно сократит использование одноразового пластика в электронной торговле, экспресс-доставках и еде на вынос к 2022 году, продвигая альтернативные материалы.

Кроме того, планируется создать систему производства, распределения, потребления, переработки и утилизации пластмассы к 2025 году.

Отмечается, что использование пластика в Китае возросло, поскольку онлайн-покупки и приложения для доставки еды стали частью повседневной жизни в стране, даже в сельской местности.