Армия США предложила защитить Нью-Йорк от разрушительных штормов гигантской стеной

Дональд Трамп уже раскритиковал эту идею, но исследование возможностей постройки стены продолжается.

Инженерный корпус армии США предложил проект гигантской стены для защиты Нью-Йорка от все более частых и разрушительных штормов, вызванных глобальным потеплением.

Дональд Трамп уже раскритиковал эту идею, но исследование возможностей постройки стены продолжается и Корпус планирует выпустить свой окончательный отчет и рекомендации ориентировочно в 2022 году, пишет НВ со ссылкой на sciencealert.

Несмотря на критику политиков, гигантская морская стена - это серьезное предложение, которое рассматривается в рамках долгосрочного исследовательского проекта, который призван предотвратить повторение смертей и разрушений, вызванных штормом 2012 года.

Хотя отвращение Трампа к предлагаемому барьеру в гавани Нью-Йорка не удивительно, учитывая его отношение к изменению климата, многие местные политики также критически относятся к плану.

Гигантская морская стена будет состоять из нескольких соединенных между собой ворот, соединенных искусственными островами, протяженностью около 9,6 км (6 миль) в Нижнем Нью-Йоркском заливе, между Сэнди-Хук и полуостровом Рокавей.

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Проект, названный "Альтернатива 2", является крупнейшим и самым дорогим из нескольких гипотетических концептов защиты района Нью-Йорка от будущих штормов. Другие альтернативы охватывают варианты строительства небольших сооружений и барьеров, в том числе фортификационных сооружений, построенных исключительно на береговой линии.

Но в то время как морская стена является самым большим гипотетическим барьером, который рассматривается, существуют серьезные опасения, что она окажется неадекватной своей задаче, поскольку вся конструкция, столь массивная и дорогостоящая, будет защищать только от штормов, а не от повышения уровня моря.

"Эти морские ворота не смогут защитить общины от наводнений, вызванных приливами и повышением уровня моря, как только они будут построены", - сказал контролер Нью-Йорка Скотт Стрингер.

В письме к исследователям Корпуса в октябре прошлого года Стрингер поблагодарил инженеров за их усилия по защите города, но сказал, что планы относительно морских штормовых барьеров продемонстрировали "близорукую перспективу", которая не будет отвечать на сложные, более широкие угрозы повышение уровня воды и наводнения из-за изменения климата в регионе.

Ожидается, что дебаты будут продолжаться до 2022 года, когда Инженерный корпус армии США опубликует свой окончательный доклад для Конгресса США. Однако уже очевидно, что не предпринимать никаких действий - это худший вариант для Нью-Йорка.

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