Американцам небольшого городка предлагают переехать подальше от океана (видео)

Экологи утверждают, что уже через 30 лет городок может оказаться под водой. Спасать людей нужно уже сейчас.

В американском штате Нью-Джерси заработала эко-программа: местных убеждают продать свои дома возле берегов океана и переехать в безопасные места. Уровень воды в океане постоянно возрастает.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Экологи утверждают, что уже через 30 лет городок может оказаться под водой. Спасать людей нужно уже сейчас.

Следующий шаг, по словам инициаторов проекта, – укреплять прибрежные территории.

Аргументы власти показались местным жителям абсолютно убедительными. За бюджетные средства американцы выкупили более 700 домов. Планируют еще как минимум 400.

Все заброшенные дома снесут, а территорию превратят в «буферную зону»: засадят кустарниками и деревьями.

Программа переселения – добровольная. Некоторые американцы соглашаются перебраться из чисто меркантильных соображений: эти земли не слишком привлекательные, продать их самостоятельно трудно, а теперь есть шанс переселиться не только в более красивые, но и в более безопасные места.

Ранее в ООН заявляли, что нынешнее десятилетие может стать самым жарким за всю историю.